Broccoli ajută la protejarea sănătăţii pulmonare Studiile recente efectuate de cercetatorii americani plaseaza broccoli pe locul I intr-un clasament cu cele mai sanatoase 100 de alimente pe care trebuie sa le consumam. Consumul de broccoli poate ajuta la prevenirea bolilor pulmonare cronice. S-a demonstrat ca aceasta leguma poate opri degradarea antioxidanților Nrf2, componentele cheie ale sistemului de aparare a organizmului. Doctorii de Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Tu știi cata apa consumi? Mult mai multa decat ți-ai imaginat vreodata și chiar decat ai incercat sa calculezi. Studiile arata ca un om vede doar 3% din consumul real de apa pe care il provoaca. Și aici apare conceptul de amprenta de apa, pe scurt cata apa consumam prin tot ce folosim și mancam.

- Greutatea ridicata si chiar obezitatea sunt probleme frecvente cu care se confrunta din ce in ce mai multe persoane. Mai grav este ca, pe langa adultii care au probleme cu greutatea, kilogramele in exces sunt intalnite si in cazul adolescentilor si chiar al copiilor. Pentru a combate obezitatea…

- Este bine cunoscut faptul ca vinul roșu are o serie de proprietați care sunt benefice pentru sanatatea celor care il consuma, dar și vinul alb poate fi foarte sanatos, conform numeroaselor studii și cercetari recente. Un pahar de vin alb pe zi poate oferi o serie de beneficii in comparație cu consumul…

- Eduard Gurau, medic specialist in medicina de familie, cu pregatire in medicina de urgența prespitaliceasca, cu o experiența de 20 de ani in domeniu, candidat PSD Botoșani pentru Camera Deputaților, a anunțat astazi ca va susține din Parlament aplicarea PACTULUI PENTRU SANATATE, astfel incat viața și…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa| Florin Roman: Pe 6 decembrie putem schimba totul in bine. Mergem cu toții la vot, respectam regulile pentru protejarea sanatații și votam PNL (P) Ce va spun eu acum este un strigat disperat pentru a ne aduce acasa copiii, plecați sa-și caute norocul in alta țara. Poate…

- Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), numarul cazurilor de obezitate crește cu 30 de milioane in fiecare an. Aceasta afecțiune, pe care unii experți o definesc deja ca o pandemie globala, afecteaza peste 600 de milioane de persoane din intreaga lume, iar combaterea ei este una dintre cele…

- Multi oameni sar adesea peste micul dejun, fie din lipsa de timp, fie din dorinta de a slabi. Insa renunțarea la micul dejun nu va avea ca efect pierderea in greutate. Mai mult, este un obicei care poate provoca si probleme de sanatate.Nu este deloc indicat sa renuntam la micul dejun, care este o masa…

- A avea grija de plamanii tai nu este deloc greu. Principalele modalitați de a imbunatați in mod natural capacitatea pulmonara fac parte dintr-un stil de viața sanatos. Renunța la fumat. Fumul de țigara afecteaza alveolele pulmonare și distruge cilii responsabili cu eliminarea infecțiilor și poluanților…