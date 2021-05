Stiri pe aceeasi tema

- Biletele pentru spectacolele de pe Broadway vor fi puse in vanzare in aceasta saptamana, desi reprezentatiile nu vor fi reluate pana pe 14 septembrie, informeaza BBC. Teatrele newyorkeze vor putea functiona atunci la 100% din capacitate, a anuntat guvernatorul statului New York, Andrew…

- Timp de zeci de ani bancherii din New York și managerii de fonduri au acceptat taxele mari din metropola americana pentru a putea lucra in cel mai mare centru financiar al lumii. Dar de cand autoritațile au venit cu planuri pentru creșterea taxelor ca modalitate a echilibrarii bugetului, anumiți finanțiști…

- Fostul presedinte Donald Trump va incerca sa revina in lumina reflectoarelor pe scena politica americana intr-un discurs la o intilnire importanta a conservatorilor, a declarat o sursa familiarizata cu planurile liderului republican, transmite duminica Reuters, citat de Agerpres. Pe 28 februarie, Donald…

- Treizeci și cinci de ofițeri de poliție din Capitoliul SUA sunt anchetați pentru acțiunile lor in timpul revoltei din 6 ianuarie și șase au fost suspendați cu plata, a declarat departamentul de poliție intr-o declarație, potrivit Reuters, citeaza hotnews.ro.

- Polonia se afla „intr-o perioada de proba” din punct de vedere al restricțiilor anti-pandemie. Autoritațile au luat decizia sa redeschida temporat hotelurile, cinematografele și teatrele. Acestea vor fi redeschise incepand de saptamana viitoare, conform Reuters și Agerpres. Ppera, filarmonica, terenurile…