Pretul mediu ponderat al gazelor naturale pe platforma SPOT (produse pe termen scurt) operata/administrata de BRM a fost, in prima jumatate a acestui an, de 64,43 lei/MWh, mult sub cel inregistrat in luna octombrie (91,46 lei/MWh) si in luna noiembrie (71,29 lei/MWh), continuand astfel trendul descendent din ultima perioada.



Totodata, pe piata SPOT, in data de 17 decembrie 2019, s-a inregistrat cel mai mic pret al gazelor naturale, respectiv 46 lei/MWh, mult sub cel reglementat, conform unui comunicat al BRM remis, vineri, AGERPRES. In perioada imediat urmatoare ofertele de vanzare-cumparare…