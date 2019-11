Stiri pe aceeasi tema

- Piata SPOT a gazelor naturale din Romania operata de BRM a inregistrat, in 7 noiembrie, cel mai redus pret al ultimelor 6 luni, respectiv 59 lei/MWh, se arata intr-un comunicat al Bursei Romane de Marfuri remis, luni, AGERPRES. "Pretul gazelor naturale pe piata spot a scazut sub pretul reglementat de…

- Efectele OUG 114 se vor resimți și in 2020. Expert: Prețul gazelor din Romania va continua sa fie mai mare decat in restul Europei Pretul gazelor din Romania va continua sa fie mai mare decat cel de pe pietele europene si in primul trimestru al acestui an, a afirmat Aura Sabadau, expert in domeniul…

- Banca Naționala a Romaniei anunța lansarea proiectului FinTech Innovation Hub, o platforma dedicata dialogului cu firmele care dezvolta soluții inovatoare de interes public general in domeniul serviciilor de plata si financiare (FinTech), potrivit Mediafax.Demersul BNR vizeaza in acest fel…

- Pretul gazelor romanesti tranzactionate pe Bursa Romana de Marfuri (BRM) a ajuns in luna august la 106,8 lei pe MWh, in timp ce gazele tranzactionate la Viena s-au ieftinit pana la 56,2 de lei pe MWh, potrivit datelor postate de operatorul bursier BRM si analizate de AGERPRES. De la inceputul…

- “Am depus astazi la primaria ALBA IULIA proiectul de hotarare pentru modificarea prețurilor ridicole de inchiriere a imobilelor deținute de primarie, prețuri votate de consilierii P.N.L., A.L.D.E., P.M.P. și o parte din cei ai P.S.D…Mentionez ca eu nu am votat aceste prețuri! Am vazut impreuna, in ultima…