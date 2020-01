Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american de stat Mike Pompeo a estimat vineri ca Franta ''greseste'' daca crede ca lumea a devenit ''mai periculoasa'' dupa ce SUA l-au ucis pe generalul iranian Qassem Soleimani intr-un raid in Irak, transmite AFP. Mike Pompeo a facut aceste…

- Un grup infracțional constituit din cetațeni romani, moldoveni și armeni cumparau, in Ucraina și Republica Moldova, țigari de contrabanda, le depozitau in Romania, dupa care le transportau pentru comercializare in Franța.

- O tanara care isi plimba cainele intr-o padure din nordul Frantei a murit dupa ce a fost atacata de aproape 90 caini care participau la o vanatoare, informeaza Agerpres. Femeia, care era insarcinata, și-a sunat iubitul cu puțin timp inainte de a fi omorata. Moartea femeii, in varsta de 29 de ani, in…

- Muzeul de Arta din Arad verniseaza vineri, 8 noiembrie, la ora 18,00, expozitia interactiva de bijuterie contemporana „Remains of the Feast”, cu un mod inedit de prezentare realizat de Asociatia Nationala a Autorilor si Designerilor de Bijuterie Contemporana. Expozitia s-a bucurat de o apreciere deosebita…

- Ciprian Tatarușanu (33 de ani) vrea sa plece de la Lyon, anunța presa din Franța. Portarul naționalei Romaniei este nemulțumit de statutul de rezerva, pana in acest moment nejucand in vreo partida pentru fosta campioana a Franței, anunța MEDIAFAX.Citește și: E oficial- Vom avea parte de mai…

- Escadrila 712 din cadrul Bazei 71 Aeriana, a participat la " Expozitia de tehnica militara - Armata la Mall " in Iulius Mall Timisoara. Prezenta personalului si al standului expozitional al Bazei 71... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- "Dat fiind ca mai avem inca trei comisari care trebuie audiati - din partea Ungariei, Romania si a Frantei, iar Romania si Franta trebuie inca sa-si desemneze comisarul si sper ca asta sa se intample in urmatoarele zile - e clar ca viitoarea Comisie nu va putea sa-si inceapa activitatea inainte de…

- “Melancolia”, o expoziție de fotografie incarcata de sensibilitate, semnata Aurelia Paraschiv, poate fi admirata zilele aceste la Muzeul de Arta Constanța. Aurelia Paraschiv se afla la prima expoziție personala de fotografie. Lucrarile alese pentru a fi expuse reprezinta un “monolog” deloc stingher,…