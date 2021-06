Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a facut mai multe dezvaluiri despre cum ii controleaza tatal viața, in timpul celei mai recente audieri in instanța, Britney Spears le-a transmis un mesaj fanilor pe contul ei de Instagram. Artista recunoaște ca a mințit cu privire la cum este viața ei in realitate și și-a cerut iertare pentru…

- Cantareata americana Britney Spears a cerut judecatorului, miercuri, sa puna capat tutelei „abuzive”, care i-a marcat viata in ultimii 13 ani si pe care a numit-o „abuziva”, si l-a denuntat pe tatal ei pentru controlul exercitat asupra vietii ei, informeaza news.ro. „Am spus intregii lumi…

- In cadrul unei audieri la un tribunal din Los Angeles, Britney Spears a declarat ca tatal ei o controleaza „100,000% si ii place sa faca asta”, cerand terminarea tutelei instituite in 2008.

- Un incendiu a izbucnit ieri, 17 iunie 2021, la Centru de ajutor pentru viata din Turturesti, comuna Girov, ajutor cerindu-se la numarul unic de urgenta 112, inregistrat in dispeceratul ISU Neamt in jurul orei 09:15. La ajungerea militarilor, focul se manifesta intr-o camera si la acoperisul anexei,…

- Sunt pasionati de matematica, iubesc aceasta materie, iar rezultatele se vad. Olimpicii matematicieni au fost premiati, astazi, la Universitatea din Craiova. E vorba de elevii doljeni laureati la etapa finala a Olimpiadei Nationale de Matematica ,,Gazeta Matematica,, editia 2021.

- In urma unui accident grav care a avut loc ieri in Maramureș, o femeie a ramas incarcerata in vehicul și ulterior, femeia a decedat la Spitalul Județean din Baia Mare. Femeia decedata avea 46 de ani și era din Baia Mare, insa destinul i-a adus moartea mult prea devreme. Acum, familia victimei are nevoie…