- Britney Spears s-a logodit cu Sam Asghari și radiaza de fericire. Cei doi s-au mutat impreuna in 2016, iar acum Britney Spears a dezvaluit pe rețelele sociale ca la nunta va purta rochia alba creata de Donatella Versace. Jamie Spears, tatal vedetei, nu mai e raspunzator de ceea ce face fiica sa: barbatul…

- Britney Spears a fost eliberata vineri (12 noiembrie) de sub tutela tataului sau, Jamie Spears, sub care se afla de 13 ani. Decizia, luata de un tribunal din Los Angles, a fost numita de cantareata de 39 de ani drept „cea mai buna zi din viata mea”, potrivit clik.ro. Hotarea luata de un tribunal din…

- Artista Britney Spears a ieșit de sub tutela pe care justiția americana i-o impusese acum 13 ani. Judecatoarea Brenda Penny din Los Angeles a pus capat tutelei care a controlat mai multe aspecte ale vietii ei, iar hotararea are efect imediat. Niciuna dintre partile implicate in proces nu s-a opus, conform…

- Cantareata americana Britney Spears a fost vineri eliberata de sub tutela sub care se afla de 13 ani, conform news.ro. Judecatoarea Brenda Penny din Los Angeles a pus capat tutelei care a controlat mai multe aspecte ale vietii ei, iar hotararea are efect imediat. Niciuna dintre partile implicate…

- O judecatoare din Los Angeles a decis, vineri, sa puna capat tutelei prin care tatal lui Britney Spears a controlat mai multe aspecte ale vieții cantareței americane, in ultimii 13 ani, relateaza BBC . Decizia instanței are efect imediat. Intr-un mesaj publicat pe Instagram, Britney le-a transmis celor…

- Tatal lui Britney Spears a solicitat incetarea imediata a tutelei instituita in anul 2008. Jamie Spears a susținut de fiecare data ca a facut asta cu scopul de a-și ajuta fiica, acum in varsta de 39 de ani. In noile documente din instanța, avocatul tatalui lui Britney Spears spune ca „marturia recenta…

- Britney Spears a surprins pe toata lumea cand a aratat ca a impodobit deja bradul de Craciun. Artista a explicat motivul pentru care a ales sa faca asta, chiar daca sunt mai bine de doua luni pana atunci. Vedeta internaționala a starnit din nou mari controverse pe Internet. Britney Spears a impodobit…

- Zilele de glorie au apus pentru Britney Spears, dar vedeta americana de 39 de ani inca reprezinta o atractie si pentru presa tabloida. Cantareata a a fost fotografiata alaturi de iubitul sau, in vacanta petrecuta in Maui. Cum arata Britney Spears la aproape 40 de ani Britney Spears traieste o alta poveste…