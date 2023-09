Stiri pe aceeasi tema

- Britney Spears, cunoscuta pentru excentricitațile sale, a reușit sa starneasca din nou valuri de discuții in mediul online. Recent, artista a postat un videoclip pe rețelele de socializare in care demonstreaza o abilitate uimitoare și anume dansul cu doua cuțite mari.

- Atacantul englez Mason Greenwood si-a facut revenirea pe terenul de fotbal, duminica, in meciul dintre Getafe si Osasuna, la numai putin de 603 zile trecute de la ultimul sau meci.Cu toate acestea, primirea sa in campionatul spaniol nu a fost asa cum si-ar fi dorit. O parte din cei aproximativ o…

- Andreea Balan și Victor Cornea au atras privirile aseara, caci au participat la un eveniment. Cei doi i-au impresionat și pe fanii lor, in mediul online, ei au spus ca indragostiții aseamana fizic foarte mult. La intoarcerea de la U.S Open, din America, Andreea Balan l-a așteptat cu emoții pe Victor…

- Sam Asghari a negat ca va contesta acordul prenuptial pe care il are cu Britney Spears, dupa ce a depus cererea de divort dupa 14 luni de casnicie, scrie The Guardian, potrivit news.ro.Modelul si antrenorul de fitness a recunoscut, intr-o declaratie postata online joi, ca solicitarea de intimitate…

- Puya și-a ieșit din fire pe scena, in timpul unui concert din Costinești. Cantarețul a fost deranjat de cei de la paza, care nu lasau oamenii sa se distreze așa cum voiau. Recent, pe rețelele de socializare, a aparut un video in care Puya se confrunta cu personalul de paza in timpul unui concert din…

- Delia a fost la un pas de leșin la Untold, din cauza caldurii. Cantareața s-a imbracat intr-un costum excentric, din latex negru, dar ținuta nu a fost deloc o idee buna pentru ca i-a cauzat mari probleme. Delia a explicat ulterior ce s-a intamplat la Untold. Ieri, pe Instagram, Delia s-a filmat in lift,…

- Horoscopul zilei ne mai spune ca deși acest aspect tensionat din Soare și Saturn ne poate provoca, la scurt timp dupa, Luna cea sensibila se coordoneaza cu Venus cea tandra pentru a ne oferi o usurare emotionala binevenita din lupta interioara. Pe langa asta, Luna trece apoi de la Sagetatorul iubitor…