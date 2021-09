Stiri pe aceeasi tema

- Celebra cantareața pop Britney Spears a anuntat, duminica, ca s-a logodit cu Sam Asghari. Ea a postat pe Instagram un videoclip unde apare cu un inel cu diamant pe deget și mesajul "Nu-mi vine...

- Cantareata Britney Spears s-a logodit cu modelul Sam Asghari, cu care are o relatie din 2016. Dupa mai putin de o saptamana de cand James Spears a cerut unui judecator sa puna capat tutelei care i-a fost impusa fiicei lui in urma cu 13 ani, Britney Spears si-a anuntat logodna printr-un mesaj publicat…

- Cantareata Britney Spears si-a anuntat duminica logodna cu iubitul ei, Sam Asghari, relateaza luni agentiile internationale de presa, citat de agerpres. Vedeta muzicii pop, in varsta de 39 de ani, a postat pe Instagram un scurt videoclip in care isi arata inelul cu diamant de pe deget, insotit de…

- Rețeaua sociala Instagram a picat in aceasta dupa-amiaza, informeaza Daily Mail. Motivul este inca necunoscut. Problema tehnica este intampinata la nivel global. Nu se știe cat vor trebui sa aștepte utilizatorii pana cand rețeaua iși va reveni. The post Una dintre cele mai utilizate rețele sociale…

- Un influencer de pe Instagram, Tommy Marcus, a reusit sa stranga, printr-o campanie pe platforma gofundme, peste 7 milioane de dolari pentru a ajuta la evacuarea afganilor care vor sa fuga de regimul taliban. Tanarul in varsta de 25 de ani din New York, care are pe Instagram contul Quentin Quarantino…

- TikTok a inceput sa testeze formatul Stories, care, cel mai probabil, va fi implementat si disponibil pentru toti utilizatorii retelei. Desi arata la fel ca Stories din Snapchat sau Instagram, implementarea TikTok are, totusi, o doza de originalitate. Si in cazul TikTok, formatul Stories va ocupa intreg…

- Artista moldoveana Nicoleta Nuca s-a logodit! Tinara a facut public anunțul pe pagina sa oficiala de Instagram. Cintareața a publicat un șir de fotografii in care apare cu inelul de logodna, extrem de fericita, dupa ce a raspuns afirmativ la cererea in casatorie, facuta de iubitul ei, Alex Ursache,…

- Serena Williams a abandonat, marti, in meciul din primul tur al turneului de la Wimbledon. Sportiva nici macar nu a participat la conferința de presa de la final. Serena a scris totuși un mesaj pe retelele de socializare in care a afirmat ca s-a retras cu inima franta de pe teren. „Cu inima franta a…