Stiri pe aceeasi tema

- Celebra cantareața Britney Spears spune ca nu știe daca va mai concereta vreodata, intr-un mesaj pe Instagram, scrie Reuters. Aceasta are 29 de ani și nu a mai urcat pe scena din 2018 și are o tutela...

- Britney Spears a afirmat, intr-un mesaj publicat pe contul ei de Instagram, ca nu stie daca va mai concerta vreodata, informeaza vineri Reuters. Spears, care nu a mai urcat pe scena de la sfarsitul anului 2018 si se afla sub tutela instituita prin ordin judecatoresc, a facut declaratia intr-o inregistrare…

- Britney Spears a afirmat, intr-un mesaj publicat pe contul ei de Instagram, ca nu stie daca va mai concerta vreodata, informeaza vineri Reuters, potrivit Agerpres. Spears, care nu a mai urcat pe scena de la sfarsitul anului 2018 si se afla sub tutela instituita prin ordin judecatoresc, a facut declaratia…

- Gala Oscar 2022 era programata pentru 27 februarie 2022, insa organizatorii au anunțat ca evenimentul a fost amanat. Aceștia au ales o alta data, in primavara anului viitor. Dupa ce au fost nevoiți sa reprogrameze evenimentul de anul acesta din cauza pandemiei de COVID-19, reprezentanții Academie Americane…

- Fiica cea mare a cuplului Bill si Melinda Gates, Jennifer Gates, in varsta de 25 de ani, a reacționat la vestea divorțului parinților ei. Dupa anunțul desparțirii, tanara de 25 de ani a scris pe Instagram ca familia ei „traverseaza o perioada dificila”, conform madame.lefigaro.fr. Citește…

- Madalina Ghenea ar fi de fapt motivul separarii lui Alex Bodi de superba Daria Radionova. La scurta vreme dupa ce s-a aflat de desparțirea lor, fanii din mediul online au aruncat o privire mai atenta asupra contului sau de Instagram și ceea ce le-a sarit in ochi a fost faptul... The post Alex Bodi rupe…

- Cantareata americana Britney Spears a vorbit pentru prima data despre documentarul despre ea lansat de New York Times in luna februarie si a spus ca este stanjenita de ce a vazut. Intr-un mesaj publicat pe Instagram marti seara, alaturi de o inregistrare in care ea danseaza pe melodia „Crazy”…

- Cintareata americana Britney Spears a vorbit pentru prima data despre documentarul despre ea lansat de New York Times in luna februarie si a spus ca este stinjenita de ce a vazut. Intr-un mesaj publicat pe Instagram marti seara, alaturi de o inregistrare in care ea danseaza pe melodia „Crazy” a trupei…