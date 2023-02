Stiri pe aceeasi tema

- Delia a venit cu o reacție vehementa dupa ce o femeie a murit recent sfașiata de caini in București. Celebra cantareața a luat și ea la cunoștința cazul Anei Oros, care este la moment dezbatut in spațiul public. Cea din urma facea jogging in momentul in care a fost atacata de o haita de caini. […] The…

- Craig McKinnon a cerut-o in casatorie pe Jess Prinsloo, in timpul unei vacanțe in Africa de Sud, potrivit publicației Mirror. Cateva zile mai tarziu, femeia, care avea o alergie acuta la lactate, a folosit o linurița contaminata pentru a-și amesteca ceaiu, a suferit o reacție alergica și nu a mai putut…

- In ultima perioada au aparut mai multe zvonuri despre faptul ca milionarul Calin Donca ar fi murit intr-un incendiu din Pipera. In exclusivitate pentru Antena Stars, Orianda, soția lui Calin Donca, a oferit prima reacție și a marturisit cat de afectata a fost familia in urma informațiilor false care…

- Un tanar de doar 19 ani și-a pierdut viața miercuri seara tarziu, intr-un teribil accident pe care chiar el l-a provocat, pe o șosea din județul Hunedoara, in apropiere de Oraștie, scrie Antena 3 . Traian era singur in mașina cand a incercat o depașire in mare viteza, pe DJ 705 A, pe direcția de mers…

- Fostul lider chinez Jiang Zemin, care a ajuns la putere dupa protestele din Piata Tiannmen, a murit la varsta de 96 de ani, anunta presa oficiala chineza, relateaza BBC News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- O alunecare de teren produsa duminica in orasul Yaounde, capitala Camerunului, a ucis cel putin 14 persoane care participau la o inmormantare, a anuntat guvernatorul regiunii, potrivit Reuters.

- Doi soferi au murit, sambata, in urma unui accident violent care s-a petrecut pe o strada din zona de nord a Ploiestiului, in apropierea sensului giratoriu suspendat. Au fost implicate doua autoturisme, in care se aflau doar cei doi barbați.

- Tragedia a avut loc in noaptea de joi spre vineri, in județul Neamț. Tanarul a venit cu mașina pana in apropierea caii ferate și dupa ce a parcat, a așteptat trenul, dupa care a recurs la gestul sinucigaș. Nu a avut nicio șansa. Circulația feroviara a fost blocata timp de 45 de minute, informeaza Agerpres