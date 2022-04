Stiri pe aceeasi tema

- Britney Spears este din nou insarcinata. 13 ani nu a putut avea copii, cat era sub tutela tatalui! Britney Spears este mai fericita ca niciodata. A scapat dupa 13 de sub tutela tatalui ei. Este o femeie libera care iubește și este iubita. Acum, are inca un motiv real de bucurie. Britney Spears este…

- Veste trista despre Simona Halep! Celebra campioana a transmis cu puțin timp in urma un mesaj cu care și-a ingrijorat serios fanii. Sportiva a marturisit ca a fost nevoita sa se retraga din turneul de la Miami, deoarece s-a accidentat. Iata primele declarații oferite de Simona Halep pe aceasta tema!

- Andreea Mantea este una cele mai cunoscute vedete de la noi. Cu siguranța nu exista persoana care sa nu fi auzit de ea. Vedeta are o cariera de ani buni in televiziune. Tot televiziunea i-a facut cunoștința cu tatal baiețelului ei, de care s- desparțit inainte sa afle ca este insarcinata, afirma luptatorul.…

- Hotarare neașteptata in cazul dosarului lui Alex Bodi! In urma cererii facute de afacerist și ceilalți inculpați din dosar, magistrații au constatat nereguli in rechizitoriul emis pe 1 aprilie 2021, astfel ca oamenii legii i-au cerut procurorului sa indice concret actele de executare din cuprinsul fiecarei…

- Este o zi extrem de importanta pentru Elena Gheorghe! Indragita artista a facut un anunț surprinzator pe rețelele de socializare, unde se bucura de o mare comunitate de fani. Iata ce veste le-a dat cantareața celor ce o urmaresc și indragesc, dar și de ce este motiv de sarbatoare in familia ei!

- Gina Pistol este una dintre proaspetele mamici ale showbiz-ul romanesc care a reușit sa atraga atenția tuturor. Pe langa succesul pe care il are plan profesional. Vedeta se poate bucura de o frumusețe aparte chiar și fara strop de machiaj. Iata ce fotografie postat pe rețelele de socializare!

- Raluka este una dintre cele mai apreciate și indragite artiste de la noi din țara, insa drumul spre succes nu a fost deloc unul ușor, iar vedeta a avut parte de foarte multe provocari. Cantareața a marturisit ce sacrificii au facut parinții sai pentru a-și urma visul pe plan muzical.