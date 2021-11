Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata americana Britney Spears a fost vineri eliberata de sub tutela sub care se afla de 13 ani, conform news.ro. Judecatoarea Brenda Penny din Los Angeles a pus capat tutelei care a controlat mai multe aspecte ale vietii ei, iar hotararea are efect imediat. Niciuna dintre partile implicate…

- O judecatoare din Los Angeles a decis, vineri, sa puna capat tutelei prin care tatal lui Britney Spears a controlat mai multe aspecte ale vieții cantareței americane, in ultimii 13 ani, relateaza BBC . Decizia instanței are efect imediat. Intr-un mesaj publicat pe Instagram, Britney le-a transmis celor…

- Un tribunal din Los Angeles a decis vineri sa puna capat, dupa 13 ani, tutelei care a ținut-o captiva pe cântareața Britney Spears și pe care vedeta a descris-o ca fiind ”abuziva”, redându-i astfel controlul asupra vieții ei.„Tutetela asupra persoanei și proprietații…

- Cazul tutelei artistei Britney Spears va reveni in instanța saptamana aceasta pentru o audiere care ar putea restabili independența cantareței dupa aproape 14 ani, noteaza The Guardian . Judecatoarea din Los Angeles, Brenda Penny, urmeaza sa se pronunțe asupra cererilor de a pune capat aranjamentului…

- Tatal lui Britney Spears a solicitat incetarea imediata a tutelei instituita in anul 2008. Jamie Spears a susținut de fiecare data ca a facut asta cu scopul de a-și ajuta fiica, acum in varsta de 39 de ani. In noile documente din instanța, avocatul tatalui lui Britney Spears spune ca „marturia recenta…

- Platforma Netflix va lansa un documentar despre viața și cariera cantaretei Britney Spears pe 28 septembrie 2021. Lansarea se va face cu o zi inainte de decizia Curtii Superioare din Los Angeles in procesul privind tutela care ii controleaza viata, relateaza EFE. Acest film al gigantului de televiziune…

- Cantareata Britney Spears, care isi dezactivase contul de Instagram pentru a se concentra pe viata privata, a revenit pe reteaua de socializare, potrivit news.ro. Cea care a fugit de pe retelele de socializare pentru a se concentra pe viata privata si pentru a profita de logodna cu Sam Asghari…

- Cantareata Britney Spears (39 de ani) s-a logodit cu modelul Sam Asghari (27 de ani), cu care are o relatie din 2016. Britney Spears si-a anuntat logodna printr-un mesaj publicat duminica seara pe Instagram. „Nu pot sa cred!!!”, a scris ea, alaturi de o scurta inregistrare video in care arata inelul.…