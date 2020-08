Stiri pe aceeasi tema

- Britney Spears a solicitat unui tribunal din California sa o scoata de sub controlul tatalui ei, Jamie Spears, care s-a ocupat timp indelungat de luarea deciziilor in numele vedetei atat in plan personal, cat si profesional, din rolul sau de unic tutore numit de instanta, potrivit DPA. Avocatul vedetei…

- Britney Spears a cerut unei curti de justitie din California sa nu fie repusa sub tutela tatalui ei, James, care a detinut controlul asupra carierei si averii cantaretei timp de 12 ani, scrie BBC, potrivit news.ro.James Spears a fost tutorele legal al fiicei lui, acum in varsta de 38 de ani, dupa…

- Britney Spears a facut un apel disperat in fața judecatorilor, carora le cere sa o scape de tutela tatalui ei. Timp de 12 ani, Jamie Spears a fost cel care a controlat tot ce ținea de viața ei personala și chiar de cariera.

- Un raport al Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA arata ca pandemia a avut un impact major asupra sanatatii mintale a generatiilor tinere. Un sondaj realizat pe peste 5.000 de tineri arata cu un sfert dintre acestia s-au gandit la sinucidere in luna iunie.

- Un studiu, prezentat de CDC (Centul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor), cea mai importanta agentie federala pentru protectia sanatatii publice din Statele Unite, arata ca un sfert dintre adultii tineri cu varste cuprinse intre 18 si 24 de ani au luat in considerare sinuciderea in ultimele 30 de…

- Un raport al Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din SUA arata ca pandemia a avut un impact major asupra sanatatii mintale a generatiilor tinere. Un sondaj realizat pe peste 5.000 de tineri arata cu un sfert dintre acestia s-au gandit la sinucidere in luna iunie.

- Instanta a decis ieri sa repuna cauza pe rol si a pus in vedere reprezentantilor centrului medical "sa precizeze daca formuleaza cerere de renuntareldquo;. S a hotarat si emiterea unei adrese catre executorul judecatoresc, pentru a se comunica stadiul in care se afla, la acest moment, executarea silita…

- Cinci familii din Scoarta sunt izolate dupa ce un drum ce facea accesul la casele lor a fost distrus de apele care s-au scurs de pe dealuri.Primarul din Scoarta recunoaste ca nu are solutii si afirma ca in cazul unei nevoi de ambulanta sau de pompier...