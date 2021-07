Stiri pe aceeasi tema

- Britney Spears a primit permisiunea de a-si alege propriul avocat pentru prima data in 13 ani, o schimbare importanta in procesul pentru tutela ce ii controleaza viata si careia artista vrea sa-i puna capat. Britney va fi reprezentata de Mathew Rosengart, un avocat care a pledat cazurile unor celebritati…

- Cantareata americana Britney Spears, care solicita de anul trecut scoaterea de sub tutela tatalui, a obtinut miercuri permisiunea de a-si angaja propriul avocat. Ea a spus in fata judecatoarei ca va depune o plangere privind tutela abuziva si a cerut ca tatal ei sa fie anchetat.

- Italia a autorizat acostarea in Sicilia a navei Ocean Viking, operata de organizatia umanitara SOS Mediterranee, pentru a-i debarca cei 572 de migranti aflati la bord, a anuntat ONG-ul joi seara, potrivit AFP.

- Un tribunal din Los Angeles a respins cererea inaintata de Britney Spears vizand eliminarea tatalui ei din tutela impusa prin ordin judecatoresc in 2008 dupa ce cantareata a suferit o cadere nervoasa si in virtutea careia James Spears detine controlul asupra afacerilor artistei, au precizat joi media…

- Un judecator american a respins cererea lui Britney Spears de a-l elimina pe tatal ei din rolul de co-tutore al averii cantareței. Avocatul vedetei a cerut unei instanțe din Los Angeles sa sa o scoata de sub tutela judiciara sub care a trait in ultimii 13 ani, motivand ca vedeta „se teme de tatal ei”,…

- Comisiile juridice ale Camerei Deputatilor si Senatului au adoptat, cu majoritate de voturi, aviz favorabil pentru ca Fabian Gyula sa fie in functia de Avocat al Poporului, dupa ce a fost audiat.

- Studiu Kaspersky 23% dintre angajați (25% in Romania) au avut la un moment dat o disputa cu personalul IT cu privire la importanța sau frecvența actualizarii dispozitivelor lor de birou. In mod surprinzator, echipele IT tind sa fie de acord cu astfel de cerințe și permit ca doua treimi (64%) din personal…

- Acuzațiile de pedofilie contra lui Michael Jackson, respinse definitiv de Curtea Suprema „Leaving Neverland”, documentarul prin care doi barbați l-au acuzat pe Michael Jackson de pedofilie, a fost respins in instanța. Curtea Suprema din Los Angeles a decis ieri impotriva lui Wade Robson și a respins…