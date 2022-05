Stiri pe aceeasi tema

- Britney Spears a anuntat sambata, 14 mai, ca a pierdut sarcina printr o postare pe Instagram alaturi de logodnicul sau, Sam Asghari, 28 de ani, transmite duminica DPA.Cu profunda tristete trebuie sa anuntam ca am pierdut miraculosul nostru copil din primele etape ale sarcinii, conform mesajului postat…

- La cinci luni dupa ce a fost eliberata de justitie de sub tutela tatalui ei, vedeta pop americana Britney Spears, in varsta de 40 de ani, a anuntat luni ca este insarcinata cu cel de-al treilea copil, relateaza AFP si dpa. „Am facut un test de sarcina… Ei bine… Astept un bebelus”, a scris ea pe Instagram,…

