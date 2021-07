Britney Spears a dat asigurari, intr-un lung mesaj publicat sambata seara pe Instagram, ca nu va mai canta pe scena atat timp cat se va afla sub tutela tatalui sau, relateaza AFP si DPA. ''Nu voi mai concerta pe scena in viitorul apropiat, atat timp cat tatal meu decide ce port, ce spun, ce fac, ce gandesc'', a scris regina muzicii pop in mesajul sau. ''Am facut asta 13 ani... Prefer sa distribui videoclipuri din sufrageria mea, da, decat de pe scena din Vegas'', a adaugat ea. ''Si nu, nu ma voi mai machia strident si nici nu voi mai incerca din rasputeri…