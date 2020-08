Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta cu privire la exploziile de marti seara in portul Beirut urmeaza sa stabileasca daca aceasta catastrofa a fost cauzata de neglijenta, daca este accidentala sau daca a avut loc in urma unei actiuni externe, a anuntat presedintele libanez Michel Aoun, scrie vineri presa locala, relateaza…

- Clubul Aberdeen a anuntat ca meciul de campionat cu St Johnstone, programat sambata, a fost amanat. Potrivit AFP, amanarea vine ca urmare a faptului ca doi jucatori au fost testati pozitiv cu coronavirus, potrivit news.ro.Alti sase fotbalisti au intrat in izolare, ei aflandu-se intr-un bar…

- Regatul Unit a anuntat sambata ca intrerupe publicarea zilnica a numarului de decese dupa infectarea cu coronavirus, din cauza suspiciunilor ca bilanturile anterioare ar putea fi exagerate, informeaza Reuters.Guvernul de la Londra a ordonat revizuirea modului de calcul al datelor, dupa ce…

- Organizatorii turneului de la Wimbledon au alocat 10 milioane de lire sterline pentru a despagubi si a sprijini 620 de jucatori care, in baza pozitiilor ocupate in clasamentul mondial, ar fi trebuit sa joace in ultimele doua saptamani la regalul pe iarba de la Londra.

- La Palatul Buckingham vor avea loc disponibilizari pe fondul speculațiilor ca regina nu se va mai intoarce la Londra dupa vacanța de vara din Balmoral. Personalul de la Buckingham Palace se confrunta cu reduceri ale locurilor de munca din cauza pandemiei de coronavirus, in timp ce a fost inghețata și…

- Ambasadorul Chinei la Londra a acuzat luni guvernul britanic de ingerinte grosolane in afacerile interne ale Hong Kong-ului. Reactia Chinei vine dupa criticile aduse de premierul Boris Johnson impotriva noii legi cu privire la securitatea nationala, impusa de Beijing regiunii administrative speciale,…

- Marea Britanie intentioneaza sa renunte la obligativitatea izolarii epidemice pentru cetatenii care vin din peste 50 de tari, in principal cele europene, anunta Guvernul de la Londra. Pe lista vor fi incluse peste 50 de tari, inclusiv Germania, Franta, Spania si Italia, dar nu si Statele Unite, au declarat…

- Grupul american Microsoft a anuntat vineri ca isi va inchide aproape toate magazinele fizice din lume, in conditiile in care cea mai mare parte a vanzarilor sale se face in prezent online, transmite AFP, citata de Agerpres.Potrivit informatiilor publicate pe site -ul sau, Microsoft are 72 de magazine…