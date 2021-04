Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa exercitiilor fizice este asociata cu un risc crescut, in caz de COVID-19, de a face o forma mai severa si de a muri, potrivit unui studiu realizat pe circa 50.000 de pacienti si dat publicitatii miercuri, informeaza AFP. Persoanele care au fost inactive fizic cel putin doi ani inaintea pandemiei…

- Maladia COVID-19 a fost a treia cauza de deces in Statele Unite in anul 2020, fiind depasita doar de bolile cardiovasculare si de cancer, potrivit datelor provizorii comunicate miercuri de autoritatile sanitare americane, informeaza AFP, preluata de Agerpres.

- Londra nu a raportat niciun deces din cauza COVID in ultimele 24 de ore, potrivit Public Health England (PHE). Este pentru a doua oara in acest an, Londra fiind unul dintre orașele cu cele mai multe victime provocate de noul coronavirus.

- Dorin Ieșeanu s-a stins din viața cu complicații in urma infectarii cu coronavirus. Din pacate, lumea artistica a ramas fara inca un om de valoare. Ce detalii se cunosc despre evoluția starii de sanatate a barbatului? Artistul Dorin Ieșean a murit la 33 de ani din cauza COVID-19 Doliu in lumea muzicii!…

- Reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Mureș au informat marți, 16 martie, ca fața de ziua anterioara s-au inregistrat 52 cazuri noi de persoane infectate cu virusul SARS CoV-2. Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților care erau deja pozitivi, 24 persoane au fost…

- Creste din nou numarul infectarilor cu noul coronavirus in Baragan. Inspectoratul Scolar Judetean Ialomita a anuntat, ieri, ca la nivelul judetului, 22 de clase au activitatea suspendata din cauza infectarilor cu COVID-19.

- Cea mai periculoasa boala cronica in cazul infecției COVID-19. Riscul de deces este uriaș ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 In cadrul unui studiu, cercetatorii au analizat datele medicale ale pacienților…

- Un barbat care s-a infectat a doua oara cu COVID-19 a murit in sudul Germaniei, au anuntat oficialii locali, acesta fiind primul caz din tara in care o persoana a decedat in urma reinfectarii cu coronavirus, relateaza dpa. Barbatul de 73 de ani, care locuia in landul sud-vestic Baden-Wuerrtemberg,…