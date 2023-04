Câteva observații despre ministrul Deca

Am vrut să scriu acest articol după numirea doamnei Deca la Ministerul Educației, după ce am citit CV-ul și teza sa de doctorat, dar am avut atunci alte priorități. Acum, văzând că domnul Președinte Iohannis a pus condiția ca la rotativă miniștrii Deca și Aurescu să rămână pe loc, am lăsat cercetarea mea la matematică… [citeste mai departe]