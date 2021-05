Stiri pe aceeasi tema

- Un test antigen pentru Covid-19 cu rezultate in 25 de secunde va fi probat de compania aeriana britanica British Airways, in procesul unei analize pentru facilitarea zborurilor internationale, informeaza joi compania intr-un comunicat citat de EFE.

- British Airways va proba pentru prima oara in lume un test antigen pentru Covid cu rezultate in 25 de secunde, ca parte a unei analize pentru a facilita zborurile internaționale, informeaza Agerpres , care citeaza EFE. Compania aeriana britanica a precizat intr-un comunicat ca testul de saliva ”Pelican…

- Compania aeriana britanica British Airways (BA) va proba pentru prima oara in lume un test antigen pentru COVID-19 cu rezultate in 25 de secunde, ca parte a unei analize pentru a facilita zborurile internationale, informeaza joi compania intr-un comunicat citat de EFE. In comunicat, British…

- Duminica, 9 mai, de la ora 10.00, se va organiza Campionatul National de Kung-Fu online, la proba „Zha-Quan” („Lupta cu umbra”) si selectia la „Taolu Traditional” si „Taichi Traditional”, pentru participarea la Campionatul Balcanic de Kung-Fu online. Campionatul la proba „Zha-Quan” va fi organizat online,…

- Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj a anunțat lansarea zborurilor regulate catre Londra Heathrow din Anglia. Destinația va fi operata de catre compania aeriana British Airways, începând din 2 iulie. Zborurile spre Londra…

- Au fost publicate primele rezultate dupa proba scrisa – admiterea 2021 la școlile de poliție, jandarmi și pompieri – de sambata, 27 martie, organizata de inspectoratele județene la care și-au depus dosarele de inscriere. La Alba Iulia, proba a fost organizata la Colegiul ”Horea, Cloșca și Crișan”, pentru…

- Uniunea Europeana s-a folosit pentru prima data de interdictia de export de vaccinuri impotriva COVID-19, pentru a opri transferul a 250.000 de doze de ser de la AstraZeneca din Italia spre Australia, anunta un purtator de cuvant al premierului italian Mario Draghi pentru CNN, transmite Digi24. Uniunea…

- Compania "Tompa Miklos" a Teatrului National Targu Mures prezinta premiera comediei muzicale "O tragedie romana" de Keresztes-Szabo-Demeny-Apostolache, o adaptare locala dupa o comedie din secolul al XIX-lea, cu prilejul aniversarii a 75 de ani de la infiintare. "In acest spectacol regizorul…