- Compania aeriana rusa Ural Airlines, care opereaza zboruri spre Munchen, Paris si Roma, a anuntat ca isi suspenda toate cursele care au ca destinatie Europa din cauza temerilor legate de propagarea noului tip de coronavirus (2019-nCoV), informeaza AFP. ‘Din cauza situatiei epidemice din China si odata…

- Raspandirea rapida a cazurilor de imbolnavire cu coronavirus ar putea bloca importurile anumitor produse din China, in Romania. Protecția Consumatorului a cerut sprijin Direcției de Sanatate Publica pentru a impiedica punerea pe piața a unor produse chinezești. Interdictia vizeaza portul Constanța și…

- Federatia de fotbal din China (CFA) a informat Confederatia asiatica de fotbal ca renunta sa mai gazduiasca turneul preolimpic de fotbal feminin din cauza epidemiei de coronavirus care se extinde in tara, relateaza EFE. Orasul Wuhan urma sa organizeze initial turneul, intre 3 si 9 februarie, cu participarea…

- Parcul de distractii Disneyland din Hong Kong a anuntat ca se va inchide incepand de duminica pana la un nou ordin din cauza epidemiei de pneumonie virala din China, decizie luata la o zi de la anuntarea starii de alerta sanitara maxima in fosta colonie britanica, relateaza AFP. "Ca masura…

- Mai multe festivitati prevazute pentru Noul An Chinezesc au fost anulate in China, unde autoritatile isi dubleaza eforturile pentru a impiedica raspandirea noului virus mortal, care deja a provocat moartea a 41 de persoane si a blocat peste 40 de milioane de oameni in regiune.

- Autoritatile chineze au decis sa plaseze in carantina un al cincilea oras din provincia Hubei, aflata in centrul tarii, in eforturile depus pentru a stopa propagarea unui nou tip de coronavirus, informeaza DPA.

- Rezultatele alegerilor din Marea Britanie sunt "pozitive" pe termen scurt, deoarece elimina incertitudinile privind procesul iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana, a afirmat vineri Luis de Guindos, vicepresedintele Bancii Centrale Europene (BCE), transmite Reuters, preluata de Agepres.Vineri,…

- Zeci de zboruri British Airways in Marea Britanie au fost intarziate sau anulate dupa ce compania aeriana a anunțat ca are o „problema tehnica”, anunța BBC, potrivit Mediafax.Zboruri din SUA, India și Japonia au intarzieri. "Echipele noastre lucreaza din greu pentru a rezolva o problema tehnica…