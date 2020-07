Stiri pe aceeasi tema

- Compania va retrage toate cele 31 de avioane model 747-400 cu trei ani mai devreme decat planuise in mod initial. Ulterior, operatorul a declarat ca va inlocui mai multe avioane cu modele mai moderne si eficiente precum Airbus 350 si Boeing 787 Dreamliner, ca parte a eforturilor de atingere a nivelului…

- Constructorul aeronautic european Airbus a anunțat marti, 30 iunie, un plan de restructurare care prevede eliminarea a 15.000 de locuri de munca, pentru a face fata crizei din transportul aerian care a obligat compania cu sediul la Toulouse, Franța, sa isi reduca productia cu o treime, informeaza CNN.Intr-un…

- Boeing va elimina peste 12.000 de locuri de munca din SUA, inclusiv prin concedierea fortata a 6.770 de lucratori americani, in cadrul restructurarii necesare din cauza impactului pandemiei de coronavirus, transmite News.ro.Cel mai mare constructor american de avioane a mai dezvaluit planuri pentru…

- Din cauza pandemiei de COVID-19, Palatul Buckingham va taia anul acesta 380 de locuri de munca temporare, a declarat vineri o purtatoare de cuvant a Royal Collection Trust, relateaza dpa. Royal Collection Trust gestioneaza castelele si operele de arta detinute de casa regala britanica.…

- Acțiunile de dezinfecție in municipiul Suceava se desfașoara la intensitate maxima atat la sol cat și in aer. Operatorul de salubrizare stradala, Diasil, care se afla in relații contractuale cu Primaria Suceava, s-a poziționat in prima linie a luptei anti-covid chiar de la inceputul pandemiei efectuand…

- Producatorul aeronautic american Boeing a pierdut 628 de milioane de dolari in primul trimestru din 2020, fata de un profit de 2,149 miliarde de dolari in aceeasi perioada din 2019, ca urmare a pandemiei COVID-19 si paralizarii productiei de avioane 737 MAX, informeaza agentia EFE.Compania…

- Apple a decis sa amane cu aproximativ o luna lansarea productiei noilor iPhone-uri 5G care vor fi prezentate in acest an, din cauza pandemiei de coroanvirus care a provocat scaderea cererii si a perturbat activitatile fabricilor din Asia, potrivit unor surse citate de publicatia Wall Street Journal,…

- Aproape 60 de milioane de locuri de munca din Uniunea Europeana și Regatul Unit sunt in pericol, conform unui raport al companiei de consultanța McKinsey, citat de CNN.Firma avertizeaza ca rata șomajului in UE ar putea crește de la aproximativ 6% la mai mult de 11% și va ramane ridicata ani intregi…