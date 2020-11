Stiri pe aceeasi tema

- In plina pandemie de COVID-19, compania aeriana United Airlines vrea sa arate ca un zbor transatlantic de pasageri poate fi sigur. Astfel, toti pasagerii United Airlines care au decolat din Newark cu destinatia Londra au efectuat un test COVID inainte de imbarcare, pentru a fi siguri ca nimeni nu este…

- Unifarm risca sa intre in insolventa: in stocurile companiei de stat se afla echipamente medicale de protectie in valoare de 800 milioane lei, pe care nu vrea sa le mai cumpere nicio institutie publica sau privata. Compania de stat Unifarm SA, detinuta de Ministerul Sanatatii, a fost desemnata sa se…

- FKA Twigs „tocmai a terminat” lucrul la cel de-al treilea album al ei, dupa ce a scris toate piesele in timpul izolarii la domiciliu, impuse la nivel global din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza contactmusic.com. Majoritatea colaborarilor le-a inregistrat prin intermediul FaceTime. Pentru crearea…

- E.ON Romania a ajuns la un total de 18 stații de incarcare rapida pentru mașini electrice, acestea fiind raspandite in județe precum Iași, Neamț, Harghita, Mureș, Bacau, Suceava, Valcea sau Constanța, dar și in București. Compania a instalat o stație de 77 kW la Fundulea, in parcarea magazinului Penny,…

- Presedintele american Donald Trump a cerut concedierea unei jurnaliste a postului de televiziune conservator Fox News, care a confirmat partial afirmatiile sale considerate denigratoare la adresa americanilor morti in razboi si relatate initial de revista The Atlantic, transmite sambata AFP, citata…

- Uber a anunțat ca va cere pasagerilor, care au refuzat anterior sa poarte maști de protectie, sa faca un selfie pentru a verifica daca poarta masca inainte de a li se permite sa foloseasca aplicația, transmite Independent.Uber va impune pasagerilor, care au refuzat sa poarte o masca de protectie anterior,…