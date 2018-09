Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul indie pop Tom Odell va concerta in Romania. Evenimentul va avea loc la Arenele Romane din București. Cantarețul și compozitorul in varsta de 27 de ani, Tom Odell, a mai fost invitat sa cante de trei ori in Romania, in cadrul unor festivaluri de muzica, iar acum revine pentru un concert ce…

- Snoop Dogg nu va mai concerta la București. Evenimentul Dj Snoopadelic pe care artistul il avea programat pentru 29 august, la Arenele Romane, a fost inlocuit „din motive independente” de organizatori cu un concert aniversar live pe care rapperul il va sustine in 2019 in Capitala. Organizatorii Phoenix…

- Program și reguli de acces la concertul lui Joe Satriani din București. Miercuri, pe 25 iulie, celebrul chitarist Joe Satriani revine la București, la Arenele Romane, in cadrul turneului „What Happens Next Tour”! Concertele și festivalurile verii 2018 in Romania. Noutați despre Untold, Electric Castle…

- HOLLYWOD UNDEAD in premiera in Romania pe 27 iunie la Arenele Romane. In deschiderea americanilor vor urca pe scena cei de la Arashai, formatie infiintata in 2014 care abordeaza un mix de stiluri, ca si Hollywood Undead de altfel. PROGRAM: 19:00 – Open Doors 20:00 – 20:45 – Arashai 21:15 – Hollywood…

- Concertul pe care trupa americana rock Stone Sour il va sustine, pe 26 iunie, la Arenele Romane din Bucuresti va incepe la ora 21.30, informeaza organizatorii, care spun ca vor anunta curand un al doilea nume ce va canta in deschidere, potrivit news.ro.Sesiunea meet & greet cu membrii…