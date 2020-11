Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii din Marea Britanie cer autoritaților suplimentarea alimentelor de baza cu un complex de vitamina D, pentru a preveni infectarea cu virusul SARS-CoV-2. Metoda este utilizata in numeroase țari deoarece, in lipsa vitaminei D, organismul este mult mai predispus la infectii. Marea Britanie se…

- Bolnavii de COVID-19 care au fost observati in cadrul acestui studiu se aflau internati la Hospital Universitario Marques de Valdecilla din orasul spaniol Santander. Vitamina D este un hormon produs de rinichi ce controleaza concentratia de calciu din sange si care afecteaza sistemul imunitar,…

- Medicul Gindrovel Dumitra vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre testele pentru vaccinul anti-COVID, pericolul de a grabi scoaterea pe piața a unui produs despre care inca nu se cunosc toate efectele adverse, nevoia de a imuniza rapid populația pentru a limita raspandirea bolii și reticența…

- Britanicii au descoperit o noua metoda de prevenție anti-Covid-19 extrem de eficienta, folosind doar un mic dispozitiv care sa mențina distanțarea sociala intre persoane. Produsul a fost deja scos la vanzare in Marea Britanie și face furori.

- Ziarul Unirea AMENZI de pana la 10.000 de lire pentru persoanele care nu respecta masurile de prevenție COVID, in Marea Britanie. Noile REGULI Britanicii care nu vor respecta masurile de autoizolare in cazul contaminarii cu noul coronavirus vor fi pedepsiti cu o amenda de pana la 10.000 de lire sterline…

- Britanicii care nu vor respecta masurile de autoizolare in cazul contaminarii cu noul coronavirus vor fi pedepsiti cu o amenda de pana la 10.000 de lire sterline (11.000 de euro), a anuntat sambata guvernul in cursul unei prezentari a noilor reguli vizand reducerea numarului de cazuri pozitive, noteaza…

- Bananele, puiul si ouale organice au fost cele mai cautate alimente in Marea Britanie in timpul izolarii cauzate de pandemia de COVID-19, scrie digi24.ro.Britanicii au cumparat 48 de milioane de oua in timpul izolarii, iar vanzarile de carne de pui organic au crescut cu 42%.

- Bananele, puiul si ouale organice au fost cele mai cautate alimente in Marea Britanie in timpul izolarii cauzate de pandemia de Covid 19, anunța MEDIAFAX.Britanicii au cumparat 48 de milioane de oua in timpul izolarii, iar vanzarile de carne de pui organica au crescut cu 42%.acestea alimente…