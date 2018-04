Stiri pe aceeasi tema

- Primul roman Nici n-am ajuns bine in Anglia (la Luton), ca am si auzit vorbindu-se romaneste: un muncitor imbracat in haine de constructor (cu casca aferenta-n cap) i-a strigat altuia ramas in urma, pe santier, ceva de genul: - Gata, eu am terminat pe azi. O sterg acasa! Era pe la 16.30, ora locala.…

- Paolo Pieri i-a luat apararea unei vanzatoare harțuita de cei doi romani. A fost lovit cu o sticla de vin in plina fața, lovitura atat de violenta incat sticla s-a facut bucați, spargandu-i doi dinți și pometul. Apoi, cazut la pamant, leșinat, a fost taiat pe fața cu un ciob din sticla sparta, adanc…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a transmis, dupa audierea lui Florian Coldea in Comisia SRI, ca raspunsurile date de acesta reprezinta o bataie de joc la adresa miilor de romani ascultati, fugariti si condamnati abuziv si ca acum intelege de ce a fost arestat, ca sa nu fie deranjat Coldea.

- Conducatorii auto romani care au planificate curse spre si prin Bulgaria trebuie sa se informeze in prealabil de starea drumurilor din zonele tranzitate, autoritatile bulgare emitand avertizarile de cod rosu si portocaliu in perioada 26-27 februarie, informeaza luni Compania

- Italienii de la corrieredellosport.it se declara impresionați de numarul uriaș de români care se vor afla pe stadionul de la Roma. Vorbim despre 12.000 de suporteri și mulți dintre ei locuiesc în Italia.

- Comisiile juridica, economica si de buget-finante din Senat a adoptat o serie de amendamente la legea plafonarii dobanzilor. Cu 17 voturi pentru, comisiile au admis amendamentele senatorului PNL Daniel Zamfir."Ma bucur foarte tare ca azi am intrat in Europa din punctul de vedere al plafonarii…

- Șoferi romani de camion, condamnați in Franța. Patronul unei firme și 13 șoferi romani de camion au fost condamnați in Franța pentru ca ar fi furat aproape 700 de roți de camion. Potrivit instanței din Rennes, care i-a condamnat la inchisoare de la 2 la 5 ani, aceștia ar fi produs un prejudiciu de 670.000…

- Transportatorii romani trebuie sa aștepte 60-90 zile pentru a putea realiza o programare in vederea depunerii documentelor necesare obținerii certificatelor de inmatriculare pentru autovehiculelor. In tot acest timp, transportatorii romani nu iși pot opera autovehiculele.