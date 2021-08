Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a recunoscut vineri ca a comis o eroare in timpul operatiunilor de evacuare a ambasadei sale de la Kabul, dupa ce un jurnalist The Times a gasit in curtea fostei reprezentante diplomatice, aruncate pe jos, hartii continand informatii personale ale mai multor angajati afgani, potential…

- Guvernul britanic a recunoscut vineri ca a comis o eroare in timpul operatiunilor de evacuare a ambasadei sale de la Kabul, dupa ce un jurnalist The Times a gasit in curtea fostei reprezentanțe diplomatice, aruncate pe jos, hartii conținand informatii personale ale mai multor angajati afgani, potential…

- Guvernul britanic a recunoscut vineri ca a comis o eroare in timpul operatiunilor de evacuare a ambasadei sale de la Kabul, dupa ce un jurnalist al The Times a gasit acolo, pe jos, informatiile personale ale mai multor angajati afgani potential in pericol de represalii, informeaza AFP. …

- Mai multe state europene au anuntat ca pun capat operatiunilor militare de evacuare de pe aeroportul din Kabul cuprins de haos, in timp ce cresc temerile privind un atac asupra acestui aeroport unde sunt inca mii de afgani care incearca sa-si paraseasca tara ajunsa din nou sub controlul talibanilor,…

- Guvernul polonez s-a angajat vineri sa evacueze 300 de colaboratori afgani ai misiunilor diplomatice si militare occidentale, 130 de persoane fiind deja evacuate cu un avion care a aterizat joi noaptea la Varsovia, relateaza agentia EFE. Premierul polonez Mateusz Morawiecki a anuntat pe social media,…

- Pentagonul mobilizeaza mii de soldati ai Infanteriei Marine a SUA pentru o posibila evacuare a ambasadei Statelor Unite din Kabul, Afganistan, informeaza New York Times. Citește mai mult pe Digi24.ro

- Pentagonul mobilizeaza mii de soldati ai Infanteriei Marine a SUA pentru o posibila evacuare a ambasadei Statelor Unite din Kabul, Afganistan, informeaza New York Times. Administratia Joe Biden ia, in acest moment, in calcul posibila prabusire a guvernului afgan in urmatoarele 30 de zile.

- Scutirile de taxe pentru angajații din construcții vor diparea! E scris in PNRR. Guvernul și-a asumat, prin Planul Național de Redresare și Reziliența, ca in anii urmatori, pana in 2025 va implementa o reforma prin care vor fi reduse “stimulentele fiscale excesive”, printre care și cele acordate in…