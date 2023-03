Stiri pe aceeasi tema

- “Cumpar o salata frumoasa, untoasa, de la Florian cu 3 lei – adica cam 50 de centi – impreuna cu cateva legaturi de ceapa de primavara cu coada lunga si luxurianta; ridichi crocante, rosu aprins; patrunjel si marar. Totalul ajunge la 18 lei. Cocotat pe taraba lui inaltata din piata, gramezi de produse…

- Dovezile stranse de autoritatile din Herson in sudul Ucrainei arata ca centrele de tortura rusesti nu au fost infiintate la intamplare, ci au fost planificate si finantate direct de statul rus, potrivit unei echipe de avocati ucraineni si internationali condusa de un avocat din Marea Britanie, scrie…

- La Rabat, capitala Marocului, Fatima nu mai cumpara ceapa si tomate pentru ca sunt prea scumpe. "Piata a explodat", spune aceasta mama cu trei copii.Problemele cu care se confrunta aceste doua femei aflate la o distanta de peste 12.000 de kilometri arata modul in care problemele mondiale in aprovizionarea…

- In primavara acestui an, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va incepe distribuția celei de‑a VI‑a tranșe de pachete cu alimente in cadrul proiectului „Acordarea de pachete cu ajutoare alimentare”, finanțat prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate. Pachetele vor ajunge…

- La scurt timp dupa reținere, la Arestul Central s-a primit o solicitare din partea unei reprezentanțe diplomatice, prin care s-ar fi cerut o intrevedere urgenta cu Andrew și Tristan Tate, au.Solicitarea a fost aprobata, iar dupa miezul nopții, frații Tate au fost vizitați de un barbat cu imunitate diplomatica.…

- Ministerul Apararii din Marea Britanie a anunțat saptamana aceasta formarea „brigazii creative de prima linie”, spunand ca va include atat vocaliști, cat și instrumentiști, potrivit BBC . Autoritațile britanice au vorbit despre inființarea brigazii intr-o actualizare de informații de duminica. Britanicii…

- Salata de boeuf se aseamana mult cu salata de tip rusesc sau Olivier și este o combinație de carne tocata, legume fierte și muraturi, de obicei castraveți și gogoșari, toate amestecate cu maioneza. Opțional, poți adauga in ea și marar bine tocat, relateaza Eva.ro . Partea estetica nu este nici ea trecuta…

- Porchetta este o friptura din carne de porc foarte aromata, extrem de apreciata in Italia. Reteta este cunoscuta de pe vremea romanilor. Ingrediente porchetta Piept de porc – 3 kg Ulei de masline – 30 ml. Sare – 40 g Usturoi granulat – 30 g Condimente pentru carnați – 30 g Piper fresh – 30 g Boia afumata…