Aspirina analgezica va fi testata ca posibil tratament pentru coronavirus intr-un studiu major din Marea Britanie, pentru a evalua daca ar putea reduce riscul formarii cheagurilor de sange la persoanele cu Covid-19, relateaza The Independent. Studiul RECOVERY, care investigheaza o serie de tratamente potențiale pentru boala, a declarat vineri ca va analiza medicamentul, care este