Britanicii refuza munca in agricultura - Cifrele care arata dezinteresul nativilor si nevoia de muncitori romani

Stiri pe aceeasi tema

- Iata ce aduce zodiilor evenimentele astrale ale saptamanii pe domeniul financiar, cariera, relationare cu ceilalti pentru aceasta zona. Este de dat, este de primit, este de conservat ce avem, sunt ocazii sa facem noi bani sau sa tinem de ce este? Poti citi aici horoscopul general al acestei saptamani.…

- CHIȘINAU, 26 apr – Sputnik. Comisia pentru Situații Excepționale a decis vineri ca bugetarii vor mai sta acasa pana in data de 4 mai, in contextul in care numarul cazurilor de infectare cu COVID-19 este deocamdata in creștere. Aceasta nu se refera insa la angajații unor instituții ale statului…

- Din cauza lipsei locurilor de munca și a salariilor mici din Romania, foarte mulți romani pleaca in țarile occidentale pentru a avea un trai mai bun. Cu toate acestea, socoteala de acasa nu se potrivește cu cea din Austria , de exemplu. O analiza realizata de publicația Deutsche Welle a aratat cu cați…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna, a declarat, miercuri seara, ca va sustine prelungirea starii de urgenta propusa de presedintele Klaus Iohannis, votand decretul in Parlamentul. De altfel, USR ceruse demisia ministrului de Interne, Marcel Vela, pentru relaxarea masurilor de izolare…

- Sute de romani care au contracte de munca in strainatate asteapta seara de seara in vama Nadlac 1 ca sa iasa din tara. Autoritatile maghiare permit doar trei ore pe noapte tranzitarea teritoriului Ungariei, asa ca cei care nu apuca sa treaca frontiera sunt nevoiti, fie sa astepte, fie sa revina.

- Suspiciuni ca au plecat din carantina la munca in Germania Autoritațile ancheteaza modul în care persoane aflate în zone în carantina au ajuns la Sibiu sau la Cluj-Napoca pentru a pleca apoi cu avioanele la munca în agricultura în strainatate. Se va verifica…

- Joi, 2 aprilie, in Constanța sunt confirmați 111 pacienți infectați cu coronavirus, conform informațiilor pe care Grupul de Comunicare Strategica a inceput sa le furnizeze din nou defalcat, pe fiecare județ. In Constanța s-a inregistrat pana acum un singur deces, deși este unulo dintre cele șapte centre…

- Ministrii de la Economie, Cultura, Sport, Afaceri Externe, Fonduri Europene, Aparare, Interne, Transporturi, Agricultura au avut aviz favorabil, in timp ce ministrii de la Educatie, Munca, Sanatate, Mediu, Justitie, Dezvoltare, Finante, aviz negativ. Ministrii propusi au fost audiati intr-o…