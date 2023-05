Stiri pe aceeasi tema

- Chirie sau rata la banca pentru credit ipotecar in 2023: Care sunt condițiile optime pentru a deveni proprietar Chirie sau rata la banca pentru credit ipotecar in 2023: Care sunt condițiile optime pentru a deveni proprietar Chirie sau rata credit ipotecar in 2023? Iancu Guda, expert in domeniul managementului…

- Ai planuri sa sporești confortul personal sau al familiei? Iți dorești o vacanța de vis, o mașina sau pur și simplu ai nevoie urgenta de bani? Ca sa nu ramai depașit de situații neprevazute, Moldindconbank iți vine in ajutor cu un credit pentru nevoi personale foarte avantajos .

- Persoanele care dețin date utile cu privire la minorul in cauza sunt rugate sa apeleze numarul unic de urgența 112 Sursa articolului: Polițiștii mureșeni cauta un minor de 11 ani, care a plecat voluntar de la domiciliu Credit autor: Rodica Muresan. Source

- Traseul incoronarii regelui Charles a fost dezvaluit si imparte englezii in doua tabere! Cea mai mare nemultumire este ca suveranul a scurtat traseul. Britanicii se tem ca vor fi nevoiti sa doarma in strada ca sa ocupe un loc in fata, de unde sa poata vedea cuplul regal. Pe sase mai, in ziua ceremoniei,…

- Dificultațile financiare sunt parte din viața, insa, majoritatea problemelor apar atunci cand te aștepți mai puțin. Chiar daca ești o persoana organizata, situațiile neprevazute iți pot da bugetul peste cap. Iar cum urgențele nu suporta amanare, cea mai simpla soluție de a scapa din incurcatura este…

- Programarile online la depunerea documentelor pentru pasaport sunt integrate acum in hub-ul de servicii al Ministerului de Interne. Indiferent de domiciliu, oricine poate sa isi alega data si sa faca rezervare rapid. Aceeasi platforma ofera mai multe servicii care ne scutesc de drumuri si birocratie.

- Britanicii isi scot singuri dintii si maselele, deoarece milioane de cetateni ai Regatului Unit nu pot obtine o programare la un stomatolog, din cauza sistemului asigurarilor de sanatate de stat (NHS) care functioneaza deficitar. Britanicii isi scot singuri dintii si maselele folosind sireturile pantofilor,…