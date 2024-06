Aniversarea a 80 de la Ziua Z a prilejuit un moment considerat stanjenitor de catre britanici. Parașutiștii din Albion au fost surprinși ca au fost intampinați de oficiali vamali francezi dupa ce au aterizat in Normandia pentru aniversarea a 80 de ani de la Ziua Z. In imagini se vede cum supușii Regelui Charles abia aterizați pe un camp francez sunt nevoiți sa arate pașapoartele și documentele ofițerilor vamali. O adevarata coada se formeaza in fața oficialilor vamali francezi. Este o primire semnificativ diferita de cea primita de stramoșii lor, care au cazut in nordul Franței inainte de debarcarea…