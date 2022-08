Stiri pe aceeasi tema

- Rectificarea bugetara a tinut cont, in principal, de finantarea pachetelor de sprijin pentru economie si pentru cetateni aprobate de Guvern in acest an, a declarat ministrul Finantelor, Adrian Caciu. In principal, trebuie sa specificam ca pentru aceasta rectificare s-a avut clar in vedere modul in care…

- Statul va compensa cheltuielile de aprovizionare a populatiei cu lemne, potrivit deciziei Comisiei pentru Situatii Exceptionale. Guvernul va aloca Agentiei „Moldsilva” 64,2 milioane de lei, din Fondul de Rezerva pentru a nu admite scumpirea lemnului de foc, transmite IPN.

- “Iata cum strange guvernul cureaua la rectificare: creste cheltuielile cu inca 28.3 miliarde de lei. Din care, cheltuieli de personal +1.9 miliarde de lei si subventii +2.8 miliarde de lei. Astia sunt banii nostri pe care ni-i ia nu doar din preturile la energie electrica si gaz (care ajung majoritar…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, susține ca din datele privind executia bugetara pe primele sase luni rezulta ca efortul de consolidare fiscala ‘prinde concretete’, dar este foarte important de mentinut acest trend. El considera ca regimul cheltuielilor a fost unul destul de bine gestionat, dar recunoaște…

- Rectificarea bugetara va fi cam pe la inceputul lunii august, a declarat marti seara vicepremierul Kelemen Hunor, lider al UDMR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Inca doi ministri au demisionat joi din guvernul condus de Boris Johnson, care a pierdut deja aproape 50 dintre membrii aparatului guvernamental. Premierul conservator refuza in continuare sa plece din Downing Street 10, invocand „mandatul colosal” primit de la alegatori.

- Guvernul britanic a confirmat vineri ca va lansa o procedura de consultare a publicului care ar putea deschide calea pentru o utilizare mai mare a unitatilor de masura din sistemul imperial, in locul celor folosite in Uniunea Europeana.