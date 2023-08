Britanicii fentează sancțiunile impuse Rusiei și se aprovizionează cu țiței rusesc Noi date vazute de BBC releva ca Marea Britanie a achizitionat in ultimele luni tot mai mult carburant pentru avioane de la rafinarii din India ce proceseaza titei rusesc. Interdictia privind toate importurile directe de energie ruseasca a fost introdusa de Uniunea Europeana si de G7, in urma cu sase luni, insa achizitia de combustibil procesat substantial intr-un stat tert este in continuare legala. Marea Britanie este in cautare de noi surse de aprovizionare cu petrol. Premierul britanic Rishi Sunak a anuntat ca guvernul sau va emite cel putin 100 de noi licente pentru forarea de petrol si gaz,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

