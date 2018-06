Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May ii va solicita presedintelui SUA, Donald Trump, sa evite protestatarii din centrul Londrei in timpul vizitei pe care liderul american o va efectua in Marea Britanie in luna iulie si a propus ca intrevederea cu acesta sa fie gazduita de resedinta ei de la tara, a relatat…

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari joi, la Sofia, ca ramane angajat fata de planul ca Marea Britanie sa iasa din uniunea vamala dupa parasirea Uniunii Europene de catre tara sa, transmite Reuters. Aflata in capitala bulgara pentru Summitul UE-Balcanii Occidentali, Theresa May…

- Presedintele american Donald Trump a comparat un spital din Londra cu o "zona de razboi", fara sa numeasca respectiva unitate medicala, declarand ca, desi exista legi stricte privind armele de foc in Marea Britanie, la spital ajung numeroase victime ale atacurilor cu cutite.

- Seful Serviciului de informatii externe rus, Serghei Nariskin, a declarat miercuri ca otravirea fostului agent dublu Serghei Skripal, in Marea Britanie, este un act de provocare comis de serviciile secrete britanice si americane, transmite Reuters, conform agerpres.ro. ''Chiar si in cazul Skripal,…

- Marea Britanie cauta un „raspuns proportional” la amenintarea venita din partea Rusiei, conform purtatorului de cuvant al prim-ministrului Theresa May, dupa ce un fost oficial al armatei ruse a declarat ca otravirea fostului spion rus Serghei Skripal ar putea duce la un nou razboi mondial, scrie…

- Ministerul de Externe de la Moscova a anuntat ca Rusia a decis sa expulzeze alti peste 50 de diplomati britanici dupa ce Marea Britanie si o serie de tari din intreaga lume, inclusiv Romania, au expulzat peste 150 de oficiali rusi in urma atacului neurotoxic de la Salisbury. Rusia a expulzat…

- Un al doilea politist a fost internat in spital pentru tratarea a ceea ce pare otravire dupa atacul chimic efectuat asupra fostului spion rus Serghei Skripal, insa simptomele agentului sunt minore, relateaza Reuters, citand Mail Online.

- Polonia va examina in acest an modalitatile de a obtine despagubiri pentru distrugerile suferite in timpul celui de-al doilea razboi mondial, a declarat miercuri ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz, transmite Reuters. "Discuta despre necesitatea de a-i compensa pe polonezi pentru…