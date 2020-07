Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a impus, sambata, pe neasteptate, o carantina de doua saptamani pentru calatorii din Spania, dupa cresterea numarul cazurilor de infectii cu noul coronavirus, aceasta fiind o inversare brusca si dramatica a deschiderii pentru turism a continentului european dupa luni de restrictii, transmite…

- Autoritatile regionale spaniole iau masuri tot mai drastice pentru a preveni aparitia unor noi focare de COVID-19, precum purtarea mastii, inchiderea localurilor pe timp de noapte sau limitarea deplasarilor populatiei, relateaza joi agentia EFE.In localitatea Totana, din regiunea Murcia, 55…

- Marea Britanie intentioneaza sa renunte la obligativitatea izolarii epidemice pentru cetatenii care vin din peste 50 de tari, in principal cele europene, anunta Guvernul de la Londra. Pe lista vor fi incluse peste 50 de tari, inclusiv Germania, Franta, Spania si Italia, dar nu si Statele Unite, au declarat…

- Ryanair nu va anula zborurile catre si dinspre Marea Britanie, in pofida introducerii de catre guvernul de la Londra a unei perioade de carantina de 14 zile pentru calatorii internationali, incepand de luni, deoarece mii de britanici inca isi rezerva vacante, a declarat directorul general al operatorului…

- Masura intra in vigoare pe 8 iunie. Printre categoriile exceptate se afla lucratorii sezonieri din agricultura. Franța este pregatita sa aplice o masura de reciprocitate imediat ce decizia britanica devine efectiva.

- Guvernul de la Londra va institui incepand cu data de 8 iunie carantina obligatorie la domiciliu timp de 14 zile pentru aproape toate persoanele venite in Regatul Unit dintr-o calatorie internationala, masura adoptata pentru prevenirea unor noi cazuri de COVID-19 importate, a anuntat vineri ministrul…

- Guvernul spaniol a dispus intrarea in carantina pentru doua saptamani a tuturor persoanelor care intra in tara incepand cu data de 15 mai, in incercarea de a reduce raspandirea noului coronavirus la nivel national. Toti cei care ajung in tara vor intra in carantina si se va permite iesirea a cate unei…

- Companiile aeriene din Marea Britanie anunța ca guvernul de la Londra le-a notificat cu privire la introducerea unei carantine de 14 zile pentru oricine ajunge in Marea Britanie din orice țara in afara de Republica Irlanda, ca raspuns la pandemia de COVID-19, scrie b1.ro.