- Regatul Unit a livrat Ucrainei rachete de croaziera cu raza lunga de actiune Storm Shadow, a anuntat joi un oficial occidental, informeaza Agerpres . Initial CNN a informat cu privire la decizie, citand mai multi oficiali occidentali de rang inalt. Potrivit informatiilor CNN, Londra a primit asigurari…

- Casa Alba nu intenționeaza sa urmeze exemplul Regatului Unit și sa trimita rachete cu raza lunga de acțiune in Ucraina, scrie Ediția Politico, citata de BBC. Anterior, ziarul Washington Post a raportat ca Londra are in vedere trimiterea de rachete cu o raza de acțiune de pana la 300 km la Kiev, dar…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat luni ca orașul Bakhmut din estul ucrainei are o importanța mai mult simbolica decat operaționala, iar caderea sa nu va insemna neaparat ca Moscova și-a recapatat inițiativa in razboi, potrivit Reuters. Batalia pentru Bakhmut dureaza de șapte…

- Administrația americana nu este pregatita sa furnizeze Ucrainei rachete cu raza lunga de acțiune ATACMS, dar principalul motiv nu este teama de a provoca Moscova sa escaladeze conflictul, ci lipsa stocurilor proprii de astfel de arme, transmite, citand surse, publicația Politico, citata de BBC. Jurnaliștii…

- Orasul Bahmut din estul Ucrainei a fost supus luni unor tiruri intense de artilerie. Șeful NATO a sustinut afirmatiile oficialilor locali potrivit carora a inceput o noua ofensiva majora a Rusiei, cu cateva zile inainte de a se face un an de cand Moscova a declansat razboiul invadand Ucraina, relateaza…