Stiri pe aceeasi tema

- Concursul Eurovision de anul acesta a fost amanat pana in 2021 din cauza pandemiei de Covid-19, au anuntat organizatorii. Clujeanca ROXEN ar fi urmat sa reprezinte țara noastra la ediția din acest an (detalii AICI ). Acesta nu este singurul eveniment amplu anulat din cauza crizei provocate de noul…

- Campionatele Europene de gimnastica artistica, de gimnastica ritmica si de trampolina din acest an au fost anulate din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat, marti, Uniunea Europeana de Gimnastica (UEG) pe site-ul sau oficial.Europenele feminine de gimnastica artistica erau programate…

- Ford Romania trimite angajații in șomaj tehnic, din cauza coronavirusului Angajații Ford Romania de la Craiova vor intra in șomaj tehnic, pe fondul dificultaților prin care trece industria auto din cauza raspandirii coronavirusului in Europa. Măsura se aplică în perioada 19 martie –…

- Federația Italiana de Fotbal propune amanarea EURO-2020 din cauza pandemiei de coronavirus. Turneul final este programat in perioada 12 iunie - 12 iulie și trebuie sa se desfașoare in 12 țari europene, inclusiv Romania.

- Dinamoviștii raman in continuare la domiciliul lor, indiferent ca sunt in București sau acasa, la familii, in provincie, și se antreneaza fiecare cum poate: abdomene, flotari, genuflexiuni. Marți, cel tarziu miercuri, vor fi anunțați ce va urma pentru ei. Trebuie sa existe fotbal și dupa coronavirus.…

- Premierul britanic Boris Johnson a decis amanarea cu un an a alegerilor locale si municipale din Anglia, din cauza pandemiei cu noul coronavirus, a anuntat biroul premierului, transmite Reuters. Decizia premierului britanic vine la o zi dupa ce Comisia electorala britanica a atentionat ca alegerile…

- Flacara Olimpica a fost aprinsa, joi, intr-o ceremonie fara spectatori, din cauza pandemiei cu coronavirus, ceremonie care a avut loc in vechea Olympia, potrivit news.ro.La festivitate au participat 100 de persoane acreditate de Comitetul Olimpic Internationale si de Comitetul de organizare…

- Organizatorii de la Miami Open au decis sa amane turneul, dupa ce Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat oficial pandemie de coronavirus, potrivit Sky Sports Italy. Aceasta informatie vine la...