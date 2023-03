Britanicii, americanii și australienii vor submarine nucleare. Un acord este inevitabil Presedintele american Joe Biden, premierul britanic Rishi Sunak si cel australian Anthony Albanese se intalnesc luni in California, unde ar urma sa anunte un acord pentru fabricarea unor submarine cu propulsie nucleara, sursa a unei crize diplomatice cu Franta in 2021, scrie AFP. Joe Biden, Rishi Sunak si Anthony Albanese se intalnesc la o baza navala din California, la 18 luni de la incheierea intre tarile lor a unei aliante de securitate, denumita AUKUS, al carei scop principal este de a dota Australia cu aceste submarine. Acordul asteptat ar reprezenta o cooperare fara precedent, ca raspuns… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden, Rishi Sunak si Anthony Albanese se intalnesc la o baza navala din California, la 18 luni de la incheierea intre tarile lor a unei aliante de securitate, denumita AUKUS, al carei scop principal este de a dota Australia cu aceste submarine, relateaza Agerpres, care citeaza AFP.Acordul asteptat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si premierul britanic Rishi Sunak au pecetluit vineri un "nou inceput" si o "noua ambitie" in relatia franco-britanica, incepand cu problema delicata a combaterii imigratiei ilegale, dupa ani de neintelegeri alimentate de Brexit, relateaza AFP si Reuters. Marea…

- Facebook a obtinut temporar respingerea unui proces colectiv impotriva sa din Marea Britanie, evaluat la 3 miliarde de lire sterline, in care este acuzata ca a abuzat de pozitia sa dominanta pe piata pentru a monetiza datele personale ale utilizatorilor, transmite Reuters. Cu toate acestea, un tribunal…

- Australia, Noua Zeelanda, Islanda, Insulele Solomon și Vanuatu sunt cele mai capabile sa produca suficienta hrana pentru populațiile lor dupa o „catastrofa brusca care reduce lumina solara”, cum ar fi un razboi nuclear, o mega-erupție vulcanica sau o lovitura a unor asteroizi, scrie The Guardian ,…

- Joi, 9 februarie, președintele Ucrainei Volodimir Zelensky va participa la summitul UE de la Bruxelles și se va intalni acolo cu premierul italian Giorgia Meloni.Vizita lui Zelensky la Bruxelles și intalnirea cu Meloni „in marginea summitului UE” au fost anunțate de surse Reuters . Detaliile viitoarei…

- Un general american a avertizat despre riscul ridicat de razboi cu China in 2025 – cel mai probabil in jurul Taiwanului – si-a indemnat pe ofiterii sai sa fie pregatiti pentru lupta din acest an, relateaza AFP. „Sper ca ma insel. Instinctul meu imi spune ca vom lupta in 2025”, a scris generalul fortelor…

- Imnul Cupei Mondiale din Qatar, compus de un roman Tudor Monroe și-a facut debutul in lumea muzicala pe cand avea 18 ani și inca locuia in Romania. Printre artiștii autohtoni cu care a lucrat s-au numarat Elena Gheorghe, Speak și Whats Up. S-a mutat apoi la Londra, acolo unde locuiește deja de cațiva…