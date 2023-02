Stiri pe aceeasi tema

- Iuliu Maniu (n. 8 ianuarie 1873, la Șimleu Silvaniei, Salaj, Austro-Ungaria – d. 5 februarie 1953 la Sighetu Marmației, Maramureș, Romania) a fost un politician, deputat roman de Transilvania in Dieta de la Budapesta, de mai multe ori prim-ministru al Romaniei (noiembrie 1928-iunie 1930; iunie 1930-octombrie…

- Dupa o pauza de trei ani cauzata de pandemia de COVID-19, Romania este din nou promovata pe piața britanica sub brandul Discover Eco-Romania / Descopera Eco-Romania, in cadrul targului de turism Destinations Travel Show din Londra, 2-5 februarie 2023. Asociația de Ecoturism din Romania (AER) reunește…

- Spectacol folcloric dedicat Unirii Principatelor Romane, organizat in Sala Unirii din Alba Iulia. Intrarea este libera Centrul de Cultura „Augustin Bena” organizeaza, marți, 24 ianuarie 2023, incepand cu ora 17:00, in Sala Unirii din Alba Iulia, un spectacol folcloric extraordinar dedicat Unirii Principatelor…

- Numarul etnicilor maghiari din Romania a scazut rastic, conform datelor ultimului recensamant, ca urmare a ”genocidului tacut impotriva maghiarilor pe timp de pace” arata Alianța Maghiara din Transilvania (AMT).”Fata de ultimul recensamant din anul 2011, numarul maghiarilor care traiesc in Romania a…

- Anul 1918 a fost, dupa secole de despartire, anul binecuvantat al MARII UNIRI a romanilor. Basarabia a fost prima provincie romaneasca care s-a unit cu Romania. In fata amenintarilor Rusiei si Ucrainei, Basarabia si-a proclamat independenta la 24 ianuarie/6 februarie 1918. Sfatul Tarii, care cuprindea…

- Peste 10 grade, mai multe ploi si doar la altitudini serioase vor fi si ceva precipitatii. Asfel, sanse aproape 0 de un Craciun „alb” in Banat, dar si in Romania, conform ANM. Prognoza pe 23 decembrie. In Banat, Crișana, Transilvania și Maramureș, temperaturile maxime vor ajunge la valori cuprinse intre…

- De 1 decembrie amabasada Rusiei la Bucuresti a transmis un mesaj pe contul sau oficial de Facebook prin care a transmis romanilor ca: „Personalul Ambasadei Federatiei Ruse ii felicita pe cetatenii Romaniei de Ziua Nationala! LA MULTI ANI!".Alaturi de acest mesaj, Ambasada Rusiei a atasat o imagine cu…

- La 28 noiembrie 1918, Consiliul Național Roman, intrunit in Palatul Mitropolitan de la Cernauți, a votat in unanimitate unirea Bucovinei cu Romania vindecand astfel rana lasata intrupul țarii la 1774 prin ocuparea acesteia de catre Imperiul Habsburgic. 1918 a fost un an astralpentru romani; mai intai…