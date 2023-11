Stiri pe aceeasi tema

- DRUM LIN SPRE CER!… Barladeanul Florin Burghelea, maior și pompier militar in cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vaslui, a salvat mai multe vieți și dupa moarte, familia sa fiind de acord cu prelevarea de organe. Prelevarea de organe s-a facut la Iași. Va reamintim ca Florin Burghelea,…

- Pompierii bistrițeni au fost solicitați sa intervina astazi pe strada Turturelelor. O pisicuța pe nume Maya, iubita de toata lumea, a ramas blocata intr-un balcon, situat de etajul II al unui bloc din zona. https://www.bistriteanul.ro/wp-content/uploads/2023/11/401849773_7102224459821600_4747560694395044643_n.mp4…

- Fostul fundaș al Barcelonei, Gerard Pique, s-a desparțit in urma cu mai bine de un an de celebra cantareața columbiana Shakira. Iar acum, intr-un interviu acordat postului de radio RAC 1, a vorbit in premiera despre finalul poveștii lor de dragoste și despre „razboiul” murdar care a urmat. Ultimii…

- O femeie din New York a relatat cum a aruncat din greșeala la gunoi un premiu de 12 milioane de dolari, dupa ce a caștigat la loto in urma cu mai bine de 30 de ani, scrie Mirror.Janet Valenti, acum in varsta de 77 de ani, iși creștea pe atunci cei doi copii adolescenți, Kevin și Jennifer, dupa ce soțul…

- Un general israelian in rezerva in varsta de 62 de ani ani este comparat pe rețelele de socializare cu fostul agent fictiv CIA interpretat de celebrul actor Liam Neeson in filmul thriller de acțiune „Taken” (2008).

- INCURCATURI… Aceasta imagine cu restaurantul Podgoriile Hușilor inghițit de flacari, surprinsa la puțin timp de la izbucnirea focului devastator, ilustreaza dramatic modul in care o mica parte din istoria batranului targ a ars sub ochii localnicilor. Ceea ce insa puțini știu este faptul ca vechiul și…

- Clipe de groaza pentru un copil de 5 ani, sambata seara, la concertul susținut de Lepa Brena la Iulius Town. Baiețelul s-a pierdut de familia sa in mulțimea adunata la spectacol. O spectatoare l-a observat singur și speriat și l-a condus la jandarmii aflați in apropiere, care au inceput imediat sa-i…

- Madi a facut dezvaluiri emoționante despre copilaria ei, marcata de desparțirea parinților. Concurenta le-a povestit fetelor cat de dificil i-a fost atunci cand a aflat ca familia ei s-a destramat, dupa ce mama ei a aflat ca soțul a calcat stramb.