Britanic de origine irakiană fabrica, în Timiș, arme la imprimantă 3D Polițiștii Direcției Arme, Explozibili și Substanțe Periculoase din cadrul IGPR impreuna cu cei de la Serviciul Arme Timiș, insoțiți de trupele speciale au descins in urma cu scurt timp in mai multe locații din Timișoara și Dumbravița, transmit jurnaliștii Pressalert.ro. Intr-una dintre locații, polițiștii au gasit mai multe prototipuri ale unor arme confecționate artizanal. Ancheta […] The post Britanic de origine irakiana fabrica, in Timiș, arme la imprimanta 3D appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

