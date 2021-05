Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata americana Taylor Swift va deveni marti prima femeie care va primi trofeul Global Icon la gala Brit Awards, informeaza News.ro. Ea va fi si primul artist din afara Marii Britanii care va fi recompensat cu aceasta distinctie, pe care Brit Awards o caracterizeaza drept cea mai importanta…

- Ulyana Starobinskaya, specialista in machiaj din Sankt Petersburg, ajuta femeile sa se vada dintr-un unghi diferit, doar cu ajutorul fardurilor. Femeia a pornit proiectul Transformare, prin care altereaza infațișarea clientelor obișnuite, facandu-le sa se simta ca adevarate staruri de cinema.

- Cristina Cioran s-a afișat, pentru prima oara de cand a anunțat ca este insarcinata, cu burtica de gravida la vedere. Actrița de 43 de ani va da naștere primului sau copil peste doar cateva luni. Vedeta este mandra de faptul ca va deveni mama, alturi de iubitul ei, cu care se iubește de mai mult timp…

- Beyonce a stabilit un nou record la premiile Grammy. Vedeta este acum cea mai premiata femeie din istoria galei, depașind-o pe cantareața bluegrass Alison Krauss, cu 28 de trofee. „Sunt atat de onorata, sunt atat de incantata”, a spus ea in timp ce-și accepta trofeul cu care a stabilit recordul,...…

- Treizeci de participanți, cu varste cuprinse intre 6 și 73 de ani, din județele Timiș și Caraș-Severin, respectiv din Voivodina (Serbia), au intrat in competiția online de literatura dialectala „Drag de grai”, organizata de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș. Trofeul „Drag de Grai” a fost…

- Erika Rischko, o femeie in varsta de 81 de ani, a inceput sa publice primele filmulete in care apare facand exercitii fizice dupa ce Germania a intrat in perioada de lockdown, in primavara trecuta.