Brit Awards 2020: Lista completă a câștigătorilor Premiile industriei muzicale Britanice, BRIT Awards 2020, s-au decernat, marți seara, la Londra, pe O2 Arena. Printre câștigatori s-au numarat Dave, Mabel, Lewis Capaldi și Billie Eilish, anunța Mediafax citând BBC. Ceremonia BRIT Awards de anul acesta a fost gazduita de comediantul Jack Whitehall, iar la eveniment au participat cele mai importante nume din industria muzicala britanica. Cea de-a 40-a ediție britanica a galei, organizata pe arena O2 Arena din Londra, a fost difuzata în direct pe YouTube. În cadrul ceremoniei se ofera doar noua premii,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul de Arta Moderna (MoMA) din New York va organiza un program in care va include mai multe filme ale actorului Daniel Craig, scrie Variety.Programul se va derula intre 3 si 22 martie, inaintea ultimei aparitii a actorului in franciza "James Bond", in filmul "No Time to Die". Citește…

- Lizzo, Dave, Harry Styles, Stormzy si Billie Eilish vor canta pe scena galei Brit Awards care va avea loc pe 18 februarie, la Londra, scrie news.ro.Gala ce va avea loc pe O2 Arena va fi prezentata, pentru al treilea an consecutiv, de Jack Whitehall. Citește și: Spitalul din Huși a fost…

- Vesti noi despre nebunia de la Brits, din acest an: Harry Styles, Billie Eilish si Lewis Capaldi sunt asteptati sa urce pe scena, in calitate de artisti performeri. Pe 18 februarie, Brit Awards ia startul pe O2 Arena din Londra, iar sefii de la BRITs spera ca Billie Eilish sa dezvaluie acolo tema noului…

- Cantareata americana Billie Eillish va interpreta melodia principala a noului film din seria "James Bond", "No Time to Die", potrivit anuntului publicat marti pe pagina de Facebook dedicata agentului 007 potrvit news.roArtista in varsta de 18 ani, care a scris textul piesei impreuna cu fratele…

- Bruce Springsteen, Coldplay si Harry Styles se numara intre artistii nominalizati pentru BRIT Awards, trofee care vor fi acordate pe 18 februarie, la Londra, potrivit news.ro.Nominalizarile au fost anuntate sambata dupa-amiaza, intr-un program TV special. Lewis Capaldi si Dave au primit…

- Reputatul compozitor german Hans Zimmer realizeaza coloana sonora pentru „No Time to Die”, al 25-lea film „James Bond”, inlocuindu-l pe americanul Dan Romer, au declarat mai multe surse pentru Variety, potrivit news.ro.Zimmer, premiat cu Oscar pentru coloana sonora a „The Lion King” (1994) si de…

- Liam Payne sustine ca o reuniune a celor de One Direction este in carti – insa nu mai devreme de doi ani, informeaza Agerpres, citand Press Association. Unul dintre solistii trupei britanice, Zayn Malik (26 de ani), a parasit formatia in 2015, semnand un contract solo, iar ulterior, in 2016, membrii…

- Trailerul filmului „No Time to Die”, cu Daniel Craig in rol principal, al 25-lea lungmetraj din seria „James Bond”, a fost lansat miercuri de Universal Pictures, scrie news.ro.Este pentru a cincea si, dupa cum a anuntat Craig, pentru ultima oara cand el interpreteaza partitura agentului 007.…