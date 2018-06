Brioşe din legume – Morcovii , fasolea verde si ardeiul ii speli si ii tai cubulete, apoi pui la fiert in apa (cca 750ml ) cu sare ;

– Cascavalul il tai cubulete;

– Gelatina o pui la inmuiat in 250 ml de apa rece, pana se umfla, apoi o lasi la foc mic pana se lichefiaza, cu grija sa nu se fiarba (daca fierbe,se taie!). Lasi gelatina sa se racoreasca.

– Cand legumele sunt fierte, le strecori si lasi supa la racit. Amesteci gelatina cu supa. Umpli formele pentru briose cu legume si cascaval, cam 1/3 si completezi cu supa.

– Lasi la rece cca 3 ore. Cand vrei sa le servesti, le scoti din forma. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

