- Au aparut imagini cu ultimele momente din viața celor doi tineri de 21 de ani din Huși disparuți la Costinești, in timpul uneia dintre cele mai puternice furtuni de pe litoral. Valuri de peste doi metri ii loveau cu putere, dar tinerii au continuat sa se distreze in mare, in loc sa iasa la mal. Pe…

- Produsele financiare digitale sunt din ce in ce mai atractive, deoarece simplifica viața de zi cu zi și 1 din 3 respondenți declara ca ar fi interesați sa obțina conturi de economii și carduri de credit prin intermediul unei platforme digitale in anul urmator.62% dintre respondenți folosesc des aplicații…

- Viața le-a dus pe drumuri separate pe surorile Gabor, dar de fiecare data cand au ocazia se intalnesc și petrec clipe prețioase impreuna. Monica și Ramona Gabor au ales celebritatea, dar sora lor, Alina, a decis sa fie discreta și sa nu apara sub lumina reflectoarelor. Cine este sora cea mare a vedetelor.…

- De 15 ani in fruntea clasamentelor muzicale, Elena Gheorghe duce mai departe o mica afacere care nu-i aduce mare profit, in schimb ii ofera mari satisfacții. Este vorba de Pasitos, propria școala de dans pentru copii, pe care o are deschisa alaturi de instructorul Paul Șerban, in Clinceni, Ilfov. Artista,…

- Țara noastra este una plina de minuni naturale și locuri frumoase. Exista un loc unic in Romania unde curge „elixirul vieții”. Despre izvorul cu „apa de aur și argint” se spune ca prelungește viața! Localnicii de aici vand apa la sticla in strainatate.

- Facem un apel la toti oamenii cu suflet, un strigat de disperare pentru a-mi ajuta sora sa ajunga in Israel pentru a se opera de tumora de la cap si un adenoma hepatic la abdomen. Stim ca traim vremuri grele dar nu ne pierdem speranta ca un pic de la fiecare reusim sa strangem suma necesara pentru tratament.…

- Irina Petrea, cea mai cunoscuta dadaca din Romania, a fost invitata la emisiunea online a lui Mihai Ghița, unde a facut dezvaluiri dureroase. Parinții ei s-au stins din viața, iar la scurt timp a murit și fratele ei vitreg.Cunoscuta ca „Supernanny”, Irina Petrea a ascuns greutațile prin care a trecut…

- Edi Iordanescu și-a confirmat impresia pe care o avea dupa primele doua partide ale sale pe banca naționalei, amicalele cu Grecia și cu Israel: atitudinea nepotrivita a jucatorilor ingreuneaza crearea unei echipe. Bosnia - Romania este marți, 7 iunie. Partida este programata de la 21:45 și va fi liveTEXT…