„Briliantul” Adrian Mutu și femeile sale nestemate. Cupluri de poveste Prima iubire a fostului fotbalist dateaza, evident, din adolescența. A fost cuplat, aproape doi ani, cu handbalista Irina Neagu. A doua sa relație, tot de durata, a fost cu Anca Nicolae, o vedeta Playboy, astazi uitata. Apoi, Mutu s-a casatorit cu frumoasa Alexandra Dinu , fiica consulului roman la Milano, din acea vreme. Mariajul lor, insa, nu s-a terminat cu bine, iar fostul fotbalist a inceput o serie destul de stufoasa de cuceriri. „Briliantul”, azi in virsta de 41 de ani, a avut parte și de un refuz din partea Rocsanei Marcu, dar a recuperat repede timpul perdut cu cateva vedete dinafara… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

