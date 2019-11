Stiri pe aceeasi tema

- Stralucire, lux si opulenta. Vedetele si-au facut aparitia pe covorul rosu la cel mai recent eveniment monden si au lasat pe toata lumea cu gura cascata! Siluete perfecte, imbracate in materiale pretioase ori extravagante.

- Marcel Abaluța (48 de ani) este noul antrenor secund al FCSB-ului, iar acesta vine la pachet cu frumoasa lui fiica, Amy (21 de ani). Aceasta are peste 6.500 de urmaritori pe Instagram și sute de aprecieri la poze, mai ales la cele in costum de baie. Amy a terminat Facultatea de Jurnalism și Științe…

- Imagini revoltatoare in Cimitirul Central din Constanta, unde mormantul lui Gheorghe Dumitrascu a fost profanat, chiar in ziua in care istoricul ar fi implinit 80 de ani Acoperit de mizerie, cu lespedea si masuta sparta, locul unde se odihneste pe veci marele profesor constantean, trezeste durere, revolta…

- Astazi este a treia zi si ultima a celei de a 11 a editii a celei mai mari competitii de triatlon din sud estul Europei, H3RO by Trichallenge.Evenimentul este gazduit de statiunea Mamaia.Intrecerea a debutat vineri, cu proba de Aquathlon. Toti participantii inscrisi la H3RO Aquathlon puncteaza in clasamentul…

- O noua editie Street Food Festival are loc la Iasi zilele acestea. GALERIE FOTO Sunt aproximativ 40 de food truck-uri in parcul de la Palas. GALERIE FOTO Iesenii sunt ispititi cu preparate culinare din toate colturile lumii.

- Editia a 50 a a Cupei Litoralului, cea mai veche intrecere de tenis de camp pentru juniori din tara, debuteaza astazi, la Constanta, pe terenurile bazei Liceului cu Program Sportiv Nicolae Rotaru.Campionul Horia Tecau, fost elev al LPS si fost castigator al competitiei in 1996, nu a reusit sa ajunga…