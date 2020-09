Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus lovește puternic in toate colțurile lumii, astfel ca valul doi de COVID-19 este tot mai aproape de noi. Israelul este, pentru moment, prima țara din lume care revine la starea de urgența, dupa ce numarul imbolnavirilor a crescut alarmant. Aceasta masura disperata va fi valabila…

- Ziarul Unirea Proteste ”anti-corona” in Germania și Polonia. Oamenii au ieșit in strada „din cauza blocarii serviciilor medicale”, ca urmare a pandemiei Proteste ”anti-corona” in Germania și Polonia. Oamenii au ieșit in strada „din cauza blocarii serviciilor medicale”, ca urmare a pandemiei Mai multe…

- Premierul Ludovic Orban spune ca pacientii si-au facut stocuri de Euthyrox din cauza pandemiei si ca a discutat cu ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, sa vorbeasca cu firma sa suplimenteze sau sa introduca pe piata echivalenti, scrie mediafax.ro. „Cantitatea de Euthyrox care a fost vanduta in aceasta…

- Premierul Ludovic Orban spune ca pacienții și-au facut stocuri de Euthyrox din cauza pandemiei și ca a discutat cu ministrul Sanatații, Nelu Tataru, sa vorbeasca cu firma sa suplimenteze sau sa introduca pe piața echivalenți.Vezi și: Moda britanica si americana nu prinde la romani „Cantitatea…

- Elena Padure, interpreta de muzica populara, a avut coronavirus, motiv pentru care a stat doua saptamani internata la Brașov. S-a infectat la Suceava, acolo unde a fost ca sa filmeze patru videoclipuri. Artista Elena Padure, clipe grele din cauza covid-19. A stat 2 saptamani in spital Artista prezenta…

- Maratonul de la Frankfurt (Germania), prevazut la 25 octombrie, a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat organizatorii, potrivit news.ro.Citește și: CAB LUNGEȘTE CHINUL șefilor Jandarmeriei - Respinge excepția lui Cucoș și trimite dosarul redeschiderii anchetei 10 august la Tribunalul…

- "Am facut plangere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii. Presedintele Klaus Iohannis a acuzat, in declaratia sa, ca UDMR si astfel pe toti ungurii din Romania ca au provocat criza sanitara. Potrivit declaratiei sefului statului, PSD si alte partide, inclusiv UDMR, sunt responsabile…

- Celebrul folkist Vasile Șeicaru implinește maine 70 de ani. De altfel, 2020 este și anul in care sarbatorește jumatate de secol de la debutul sau muzical, timp in care a caștigat aprecierea a generații de iubitori ai folkului. Din pacate, artistul trece printr-o perioada grea din punct de vedere finaciar.„Ar…